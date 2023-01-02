Nevşehir Valisi Becel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Becel, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol", haberde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü", çevre-yaşamda ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafına oy verdi.

Becel, kategorilerdeki tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Geleneksel olarak yapılan fotoğraf oylamasına her yıl katılıyoruz. Bu çalışmasından dolayı AA'ya teşekkür ediyoruz. Derlenen güzel fotoğrafların bizlerin katkısıyla seçilecek olması mutluluk verici." dedi.

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