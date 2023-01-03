Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 75 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu-2" kapsamında 75 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde müdürlük binası önünde toplanıp, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun talimatıyla "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 75 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, 786,79 gram esrar, 215,11 gram sentetik uyuşturucu, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, hassas terazi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir'de, ilki 9 Eylül 2022'de düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 85 şüpheli gözaltına alınmış, 28'i tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.