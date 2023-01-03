Nevşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için ikram standı açtı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi'nde öğrencilere yönelik ikram standı açtı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Savran, güz dönemi final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav haftası boyunca meyve, kuruyemiş ve yemek dağıtımı yapılacak standı ziyaret etti.
NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte kütüphaneyi de gezen Savran, öğrencilere sınavda başarı diledi.