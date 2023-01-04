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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da geçen yıl 662 bin turist balon turuna katıldı

AA

Kapadokya'da geçen yıl 662 bin turist balon turuna katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Turizm merkezlerinden Kapadokya'da geçen yıl 662 bin 443 turist sıcak hava balon turuna katıldı.

Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ve alternatif tur etkinlikleri ile turistlerin tercih ettiği Kapadokya'da, en gözde aktivitelerden sıcak hava balon turuna katılım sağlayan turist sayısında rekor elde edildi. 2022 yılında 662 bin 443 turist sıcak hava balon turuyla Kapadokya'yı kuşbakışı izledi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, sıcak hava balonlarının Kapadokya ile özdeşleştiğini, bölgede her gün 156 balonun gökyüzüne yükseldiğini belirtti.

Balon turuna katılımın, 2022 yılında geçmiş senelere kıyasla artarak rekora ulaşıldığını kaydeden Becel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapadokya'da 27 şirket, 300 balon var. Balonun bu noktaya gelmesi, ciddi bir emeğin, 40 yıla yakın çalışmanın neticesidir. Dünyada, turistik maksatlı olarak bu kadar yoğun şekilde ve geniş alanda balon kullanan başka bir yer yok. İki yıldır yapılan balon festivalleri ile bunu taçlandırmaya gayret gösteriyoruz. Balonun burada popüler olmasının sebebi, balondan görünenlerdir. Çünkü balonla seyir halindeyken açık hava müzesi, peribacaları ve vadilerin üzerinden geçiliyor. Aşağıya bakmak son derece keyifli. Aynı zamanda 156 balonu aynı anda görmek için tepeleri dolduran ziyaretçilerimiz oluyor. 2022 yılında balonda rekor kırdık."

Bölgede düzenlenen balon turlarına 2014 yılında 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de ise 388 bin 833 kişi katılmıştı.

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