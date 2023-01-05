Nevşehir Belediye Başkan Savran'dan "fahiş fiyat" açıklaması

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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, ekonomik gerekçelere dayanmayan "fahiş fiyat" artışlarıyla vatandaşların alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savran, Nevşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen 2023 Yılı Toplu Sözleşme İmza Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Savran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının vatandaşların dünya genelinde yaşanan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için ciddi tedbirler aldığını belirtti.

Asgari ücretli, memur, işçi ve emeklilere yapılan artışları fırsat bilerek haksız kazanç sağlamak isteyenlere tepki gösteren Savran, bunlara müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Kiracılarına yüksek oranda zam yapan ev ve işyeri sahiplerine kanunlar çerçevesinde yaptırımlarda bulunacaklarını aktaran Savran, "Bir belediye başkanı olarak bu konuyla mücadelede yetkim ne varsa sonuna kadar kullanmaya, elimden ne geliyorsa yapmaya ve bunu önlemeye talibim ve söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

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