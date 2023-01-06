Nevşehir Emniyet Müdürü Loğoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Loğoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "spor", "haber" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy veren Loğoğlu, haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşamda Mesut Varol'un "Beslenme vakti" karelerini seçti.

Loğoğlu, AA'nın, doğru, hızlı ve nitelikli haber sunma yönünde başarılı bir performans sergilediğini belirterek, "Yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Kategorilerdeki fotoğraflar, yıl içindeki belli başlı olaylara ait ve her biri değerli. AA yönetimi ve çalışanlarına başarı diliyorum." diye konuştu.

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