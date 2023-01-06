Nevşehir'de dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, FETÖ adına dolandırıcılıktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Çalışmada, "FETÖ adına kamu, kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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