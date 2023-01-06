NEVÜ Rektörü Aktekin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Aktekin, fotoğrafları oyladı.

Aktekin, haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü", sporda Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", çevre-yaşamda Muhammed Said'in "İdlib'te kar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının 1920 yılından beri kamuoyunu Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle bilgilendiren önemli bir kurum olduğunu belirten Aktekin, "Günlük olayları AA'dan takip ediyorum. Çağımızda habere eşlik eden fotoğraflar bazen haberin kendisinden çok daha fazla mesajlar verebiliyor. Bu sene de AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldım. Fotoğraflarda seçim yaparken zorlandım çünkü fotoğraflar birbirinden özel ve değerli. Bazen hüzünlendim, bazen duygulandım. AA çalışanlarına sahada yaşananları bize yansıttıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

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