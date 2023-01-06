Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında "yakın akrabayı öldürme" suçundan müebbet hapis bulunan C.D. ile "kamu, kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 15 gün hapis cezası alan B.Ç, yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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