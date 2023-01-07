"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Nevşehir'de öğrencilerle buluştu

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NEVŞEHİR (AA) - Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uçhisar Kalesi girişinde "Hikayemi çeviriyorum, İngilizce öğreniyorum" projesinin tanıtım programına Kösen de davetli olarak katıldı.

Programa katılan öğretmen, öğrenci ve veliler Kösen ile sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kösen, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ile birlikte 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir spor salonuna giderek, burada basketbol kursu alan öğrencilerle de bir araya geldi.

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