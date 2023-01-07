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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"1. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi" Nevşehir'de düzenlendi

AA

"1. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi" Nevşehir'de düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de gerçekleştirilen "1. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi" sanatçı, akademisyen ve gazetecileri bir araya getirdi.

Medya Platformu Derneği tarafından kent merkezinde bir otelde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş ve kadın direnişi başlıklı oturumlar yapıldı.

Konuşmacılar, terör örgütü PKK'nın ülkeye ve insanlara yaşattığı sıkıntıları anlattı.

Kongre Kurulu Başkanı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AA muhabirine, Türkiye kamuoyunun HDP Diyarbakır İl Binası önünde sürdürülen oturma eylemine destek çıktığını, kendilerinin de annelerin çığlığını turizm merkezi Kapadokya'dan dünyaya duyurmak istediğini belirtti.

Diyarbakır Anneleri'nin mücadelesinin, terörün biteceği yeni yüzyıl için umut olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Batının riyakarlığı aslında hepimizin bildiği bir şeydi. Sözde demokrasi, insan hakları, özgürlük kavramlarını çok kullanıp başkasına layık görmemekteler. Biz şunu vurgulamak istiyoruz, 9-10 yaşında çocukların dağa kaçırılıp ellerine silah verilmesi bir insanlık suçudur. Maalesef kendilerine yönelik olduğunda suç olan bu durumları, Türkiye'nin aleyhine olduğunda görmezden geliyorlar. Bu çok vahim, iki yüzlülüktür. Avrupa'nın tutarsızlığına karşı annelerin bir direnişi var. Anneler, hem HDP'ye hem eli kanlı örgüt PKK'ya direniş gösterirken bölgede bunları kullanan batı ülkelerine karşı da bir direniş gösteriyor." dedi.

Açıkgöz, FETÖ'den PKK'ya, DEAŞ'tan diğer terör örgütlerine tüm eli kanlı oluşumların Türkiye'nin gündeminden ebediyete kadar çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kongrenin koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık ise Diyarbakır Anneleri'nin onurlu duruşlarını, sivil inisiyatif ve kadın hareketi olarak gördüklerini ifade ederek, ortaya konulan tavrın başarıya ulaştığını kaydetti.

Evlat nöbeti tutan annelerin sayısının artmaya devam ettiğini dile getiren Palabıyık, "Bölgede terörizm ciddi oranda azaldı. Anne olmanın dışında kimse bir çadırın önünde 4 yıl bekleyemez. Anne, siyasal ideolojik davranmaz. Annelik hareketi, örgütlü bir hareket değil, tamamen yerel, masum ve doğal bir harekettir. Dolayısıyla bu hareketin bu kongrenin ana teması haline geldiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kongreye konuşmacı olarak katılan sanatçı Hülya Koçyiğit, evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan annelerin seslerinin dünyaya duyurulması gerektiğini ifade ederek, "Diyarbakır Anneleri'nin, evlatlarının HDP tarafından dağa kaçırıldıklarını bildikleri için asil, iradeli ve haklı bekleyişlerini dünyaya anlatmalıyız. Dünya bilmeli ki HDP ya da PKK, Kürt halkının hakları için mücadele etmiyor. Ne yazık ki adeta batının emellerine hizmet ediyor. Dolayısıyla o annelerin ıstırabını duyurmak bizim de görevimiz." ifadelerini kullandı.

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