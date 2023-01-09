Kapadokya'da turizmciler Uzak Doğu pazarından umutlu

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NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Ziyaretçi sayısında 2022'de tüm yılların rekorunun kırıldığı Kapadokya'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinin ardından kısıtlamaların kaldırılmaya başlandığı Uzak Doğu'dan gelecek turistlerle bu yıl yeni rekor bekleniyor.

Müze ve ören yeri ziyaretçi verilerine göre, geçen yıl 4 milyon 192 bin 70 ziyaretçiyle rekor sayıya ulaşılan bölgede, bu yıl yerli ve yabancı turist sayısının çok daha fazla olacağı öngörülüyor.

Çin ve Japonya'dan bölgeye bireysel olarak gelmeye başlayan turistlerin, yılın ikinci yarısından itibaren kafile halinde gelmesi bekleniyor.

Yılın ilk günlerinden itibaren ön rezervasyon taleplerinin yoğunluk göstermeye başladığı Kapadokya'daki tesislerde, yatak kapasitelerinin artırılması amacıyla planlamalar da yapılıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler, AA muhabirine, geçen yıl Kapadokya'nın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yurt dışında yaptığı çalışmalar ve sosyal medyanın etkisiyle beklenenin ötesinde rağbet gördüğünü belirtti.

Bölgenin 2022'yi rekorla kapattığını anımsatan Dinler, bunun sektör açısından mutluluk verici olduğunu söyledi.

- Çin ve Japon turist beklentisi

Dinler, 2023'te de ziyaretçi yoğunluğunun artarak sürmesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kapadokya sürekli gelişen bir bölge. Yatak kapasitesini artırmak konusunda girişimler olduğunu biliyoruz. Daha çok turist ağırlamaya hazırız. Kapadokya dünyanın göz bebeği, biz de bölge turizmcileri olarak Türk turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2019'da bölgemizde 350 bine yakın Çinli turisti ağırlamıştık. Malum pandemi dönemiyle Çin henüz Avrupa gibi normalleşemedi fakat sevindirici olan bireysel olarak rezervasyonlar gelmeye başladı, yılın ikinci yarısından itibaren de grup turizminin başlayacağına inanıyoruz. Yine Japonya'dan gelen turistler de bölgeye ciddi katkı sağlayacaktır. Bu da bölgedeki tesislerin daha erken dolmasını sağlayacaktır."

Bir kredi kartı firmasının yayınlandığı araştırma raporuna göre Kapadokya'nın kişi başı turistik harcamanın en çok arttığı turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Dinler, "Kişi başı en çok harcama yapılan yer Kapadokya. Bu da Türkiye'nin turizm geliri ortalamasını yükseltiyor." dedi.

- "Türkiye yüzyılı turizme de yansıyacak"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur da yılın ilk günlerinde bölgede turist hareketliliğinin görüldüğünü ifade etti.

Salgın sürecinin yaralarının geçen yıl sarıldığına işaret eden Onur, "2023 yılının zirve olacağını düşünüyoruz. Türkiye yüzyılı turizme de yansıyacak. Özellikle Uzak Doğu'dan misafirlerimiz geliyor. Japonya pazarı uzun yıllardır sıkıntılıydı onlar da gelmeye başladı. Çin pazarının açıldığını biliyoruz. Yaklaşık iki ay içinde çok yoğun olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Türkiye turizminin de en iyi şekilde zirveyi yaşayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Onur, odalarına üye binden fazla turist rehberinin yoğun turizm sezonunu heyecanla beklediğini söyledi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise sektörde hizmet sunan firmaların 2023 yılından beklentilerinin geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti.

Durmaz, geçen yıl yaşanan hareketliliğin yeni sezonun habercisi olduğunu vurguladı.

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