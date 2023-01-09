Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aktürk, spor, haber ve çevre-yaşam kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarını tercih eden Aktürk, çevre-yaşamda ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
AA yönetici ve çalışanlarına başarı dileyen Aktürk, ''Her yıl düzenlenen 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında farklı kategorilerde birbirinden anlamlı birbirinden güzel fotoğraflar sergileniyor. Herkes farklı bakış açısıyla değerlendirmesini yapıyor, en güzel şekilde sonuçlar ortaya çıkacaktır." dedi.