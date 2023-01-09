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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da sis ve kırağı etkili oldu

AA

Kapadokya'da sis ve kırağı etkili oldu

NEVŞEHİR (AA) - Yılın her dönemi yerli ve yabancı turistlerin ağırlandığı Kapadokya'da sis ve kırağı etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düştüğü bölgede, turistler doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde gezinti yaptı. Sisli hava ve kırağı, peribacalarının çevresinde farklı manzara oluşturdu.

Güvercinlik Vadisi yamaçlarındaki seyir alanına gelen turistler, yem verdikleri kuşların uçuşunu seyretti.

Ortaya çıkan manzarayı görüntülemek isteyen fotoğraf meraklıları da çeşitli noktalarda en güzel kareyi yakalamak için çaba harcadı.

ABD'li turist Adarsh Surash, AA muhabirine, Kapadokya'da sis nedeniyle manzaranın tamamını göremediğini, yaz aylarında yeniden bölgeye ziyaret planlayabileceğini belirterek, "Kapadokya'ya eşimle geldim. İlk ziyaretimiz. Bölgenin tamamını hava koşulundan dolayı göremiyorum ama tarihi simgeler yine de çok güzel." dedi.

İtalyan turist Federica Murtas da arkadaşıyla geldiği bölgeyi kısa süredir gezdiğini, henüz tanımaya çalıştığı Kapadokya'daki tarihi ve doğal varlıkları beğendiğini söyledi..

Bölgede fotoğraf çekimi yapanlardan Hüsamettin Şahin ise peribacaları çevresinde oluşan bulutsu görüntünün etkileyici olduğunu dile getirerek, "Sis bölgede masalsı görünüm ortaya çıkarıyor. Hava biraz soğuk olsa da bunun için değiyor. Umarım fotoğraf açısından da sonuçlar iyi olacaktır." diye konuştu.

Öte yandan sis nedeniyle, bölgede sıcak hava balon turları gerçekleştirilemedi.

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