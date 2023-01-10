Peribacaları sis altında dron ile görüntülendi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesini kaplayan sis bulutlarının çevrelediği peribacaları dron ile görüntülendi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına her mevsim güzel manzara sunan Kapadokya'da sis etkili oldu.

Sis tabakası, yanardağların püskürttüğü lavlardan oluşan tüf kayaların milyonlarca yıl aşınmasıyla ortaya çıkan peribacalarıyla kaplı vadilerin içini sardı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgede etkili olan hava olayı dron ile görüntülendi.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye düştüğü bölgede güneşin yüzünü göstermesiyle sis bulutları dağıldı.

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