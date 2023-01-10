Ürgüp Kaymakamı Caner, AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Caner, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, spor, haber ve çevre-yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyip oy verdi.

Caner, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşamda ise Bestami Bodruk'un "Bal festivali" fotoğrafını seçti.



AA yönetici ve çalışanlarına başarı dileyen Caner, "Anadolu Ajansı hem yurt içinde hem de yurt dışında gündemi takip etme noktasında güvenilir ve yerel haber kaynaklarımızdan en önemlisi. Yılın fotoğrafları oylamasını her yıl takip ediyordum ama ilk defa oy kullanımına katılıyorum. Bazı fotoğrafların çekildiği yerleri daha önceden gidip görmüştüm onun için bendeki etkisi daha fazla oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.