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Nevşehir Valisi Becel ile Başkan Savran'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AA

Nevşehir Valisi Becel ile Başkan Savran'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Belediye Başkanı Mehmet Savran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, basın mensuplarının, kamuoyunu bilgilendirmek adına saat mefhumu gözetmeden fedakarca çalıştıklarını belirterek günlerini kutladı.

Basının, halkın sesi olduğunu, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler konusunda önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzün en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumu bir taraftan gelişen olaylar karşısında bilgilendirirken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Kamuoyu oluşturan, yönlendiren, haber veren, yanlışları sorgulayan basın, bu kutsal görevini yaparken meslek ilke ve ahlakından hiçbir koşulda taviz vermemelidir. İlimiz basınının yansız, ilkeli, açık ve hür yayın anlayışını benimsemesi ve bundan taviz vermemesi de takdire şayandır."

Başkan Savran da demokratik ve şeffaf toplumların olmazsa olmaz unsurlarından birisi olan tarafsız, özgür ve ilkeli basının toplumsal kalkınmanın anahtarı olduğunu belirtti.

Mesleklerini yorulmak bilmeden sürdüren gazetecilerin günlerini tebrik eden Savran, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarının, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini vurguladı.

Öte yandan Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ile Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç de gün dolayısıyla mesaj yayımladı.

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