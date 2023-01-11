Nevşehir'de gazeteciler "Türk gecesi" etkinliğinde stres attı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (NGC) organize ettiği "Türk gecesi" etkinliğinde eğlendi.

Uçhisar beldesindeki kayadan oyma yer altı eğlence merkezinde düzenlenen programa, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri, NGC Başkanı Bayram Ekici ile kentte görev yapan gazeteciler ve aileleri katıldı.

Halk oyunları ekiplerince çeşitli yörelere ait oyunların sahnelendiği etkinlikte, bazı oyunlara gazeteciler de eşlik etti.

Ekici, buradaki konuşmasında, zor şartlar altında görev yapan gazetecileri bir araya toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gece gündüz haber peşinde koşan gazetecileri zaman zaman iş stresinden uzak programlarda buluşturmaya gayret ettiklerini kaydeden Ekici, "10 Ocak tarihinde düzenlediğimiz etkinlikler artık geleneksel oldu. Yemek programımızı bir adım ileriye taşıyarak daha eğlenceli hale getirmek istedik. İki yıldır Türk gecesi programı organize ediyoruz. Gazetecilerimizin aileleriyle katıldığı bu etkinlik yılın stresini atmalarında bir nebze olsun faydalı oluyor. Tüm meslektaşlarımın günlerini kutluyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.