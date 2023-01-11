Nevşehir'de yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi ekipleri, göçmen kaçakçılığı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada yakalanan 5 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

​​​​​​​Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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