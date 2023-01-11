Nevşehir'de ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.



Nevşehir Adliyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla "Kitap iyileştirir" sloganıyla düzenlenen kitap bağış kampanyası için Nevşehir Adliyesi'nde etkinlik yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlığı edinmesinin olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Vatandaşları kampanyaya katkıda bulunmaya davet eden Çınar, şunları kaydetti:

"Kitap okuyan hükümlü hem kendini geliştirecek, bilgilerini artıracak hem de infaz kurumunda kaldıkları odalardaki diğer hükümlü ve tutuklularla iletişimini güçlendirecektir. Ceza infaz süreci içerisinde bol bol kitap okuyan hükümlü ve tutuklu rehabilite olacak, tahliye olduğunda kendini dışlanmış hissetmeyecek topluma uyum sağlamada herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Kütüphane ve kitaplıklarda hükümlü ve tutukluların, Atatürk milliyetçiliğine, inkılap ve ilkelerine, Cumhuriyet esaslarına bağlı, kanunlara, insan haklarına saygılı, demokrasi ilkelerini benimsemiş, hür düşünceye, sorumluluk duygusuna, hoşgörüye sahip, milli, insani ve ahlaki değerlerle donatılmış iyi bir insan yetiştirilmesi ve topluma kazandırılmaları gibi amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Kurum olarak bu amacın gerçekleştirilmesinin hükümlüler için faydalı olduğunu gördük."

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