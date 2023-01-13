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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

AA

Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı.

Kimsenin bulunmadığı dairedeki yangını fark eden bina sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, söz konusu dairede büyük hasar oluştu.

Apartman sakinlerinden Mehmet Ali Arabulan, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirterek, "Saat 01.30 civarı sesler duyduk. Evler duman altındaydı, aşağı inemedik. İtfaiye ekipleri gelince binadan çıkabildik. Dumandan göz gözü görmüyordu." dedi.

İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesine göre yangının prize takılan şarj aletinden çıkmış olabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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