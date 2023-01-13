Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Bayraktar, AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Serdar Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasında tercih yaptı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bayraktar, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi.

Tüm kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirten Bayraktar, "Oylamaya katılıp tercih yapmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Anadolu Ajansı, takip ettiğim güvenilir bir haber kaynağı. AA muhabirleri sürekli sahada, fedakarca çalışarak kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendiriyor. Tüm çalışanları ve yöneticilerine başarı diliyorum." dedi.

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