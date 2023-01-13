Halı mağazasını fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü

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NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de, ilkokul çağlarından beri fotoğrafa ilgi duyan 25 yaşındaki Süleyman İkman, stüdyo olarak kullandığı halı mağazasında turistlerin fotoğrafını çekerek turizme katkı sunuyor.

Yıllar boyu basılı ve dijital fotoğrafları inceleyip bir fotoğraf makinesine sahip olma arzusuyla yaşayan İkman, bölgedeki sıcak hava balon firmalarından birinde işçi olarak çalışıp elde ettiği gelirle ihtiyaç duyduğu ekipmanı aldı.

Göreme beldesinde, dedesinin işlettiği halı mağazasının avlusunu rengarenk halı ve kilimlerle dekore eden İkman, 8 yıllık fotoğraf sanatçılığı boyunca çeşitli ülkelerden sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

Halı ve kilimlerden oluşan dekorun fenomenlerin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi çekmesinin ardından İkman, çok sayıda yabancı turiste de hizmet sundu.

İkman, AA muhabirine, 80 metrekarelik alanda oluşturduğu dekorun, farklı renkleri yansıtmasından dolayı fotoğraf meraklılarının ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Sosyal medya fenomenlerinin "Kapadokya" etiketiyle halılı dekorda çekilen fotoğrafları paylaşmasının, takipçilerinin de aynı alanı tercih etmesini sağladığını anlatan İkman, turizm sezonunun yoğun geçtiği dönemlerde taleplere yetişemediğini kaydetti.

Randevu sistemiyle çalıştığını, fotoğraf sanatçılığı hayalinin aynı zamanda ekmek kapısı olduğunu dile getiren İkman, şöyle konuştu:

"İnsanlar Kapadokya'ya geldiğinde fotoğraf çektirmeden gitmiyor. Dedemin halı mağazasında neden fotoğraf çekilmesin diye düşündüm. Ortam çok güzel, burada bir renk cümbüşü var. Aldığım dronla yere yatıp önce kendi fotoğrafımı çektim. Kapadokya'da sadece balon veya peribacası yok. Bölgenin en önemli dokularından biri de halıdır. Burada insanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Kapadokya, insanları cezbeden mistik bir dokuya sahip. İlk bir haftada 2 kişi çektim, beklentim yüksekti ve üzülmüştüm. Ancak 8 senede yaklaşık 14 bin kişinin fotoğrafını çektim. Yoğun sezonda günlük ortalama 400 kişiyi ağırlıyoruz. Bu süreçte 1500'den fazla ünlü fenomeni ağırladık. Fenomenler bir yerde fotoğraf çekinince başkaları da geliyor. Burada kültürü anlatırken halı nasıl dokunur, motifler nedir, bunları da anlatıyoruz."

- "Buradaki tüm renkleri çok sevdim"

Halılarla kaplı alanda fotoğraf çektiren Çinli turist Kathy Kwong, arkadaşıyla tatil için geldiği Kapadokya'da, anı fotoğrafları için burayı tercih ettiğini belirtti.

Uzun zamandır ziyaret etmek istediği bölgeye gelmeden önce halıda fotoğraf çektirmek için internetten rezervasyon yaptırdığını aktaran Kwong, "Burayı sosyal medyadaki paylaşımlardan gördüm ve çok beğendim. Buradaki tüm renkleri çok sevdim. Halılar arasında çok güzel fotoğrafların sahibi oldum." diye konuştu.

Moğol turist Tungalag Ikhagvasuren de gezi için geldiği bölgeyi araştırırken bazı magazinsel profillerde halıların dekor olarak kullanıldığı bu alanı gördüğünü, ülkesine dönmeden önce benzer fotoğrafalar için objektif karşısına geçmeye karar verdiğini söyledi.

Arkadaşıyla çeşitli pozlar verdiğini ifade eden Ikhagvasuren, "Burası çok fantastik bir mekan, çok beğendim. Renkli kostümler içinde ve halılar arasında fotoğraflarım harika oldu." dedi.

Çinli turist Daniel Chen ise daha önce farklı mecralarda alanın fotoğraflarını gördüğünü, yapacağı paylaşımda burayı başkalarına da tavsiye edeceğini kaydetti.

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