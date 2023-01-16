Vali Becel, anaokulu öğrencileriyle buluştu

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NEVŞEHRİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kadın-Mehmet Dirikoç Anaokulundaki minik öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki Kadın-Mehmet Dirikoç Anaokulunu ziyaret etti.

Okul girişinde, müdür Mustafa Kemal Metin ve öğretmenlerce karşılanan Becel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üniversitede görev yapan akademik personelin yanı sıra kent merkezinde yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim aldığı anaokulunu inceleyen Becel, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Becel'e ziyaretinde NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat da eşlik etti.

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