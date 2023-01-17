Nevşehir'de yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamada 7 şüpheliye idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis, il genelinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
35 ekip ve 93 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 115 iş yerindeki 325 kişi sorgulandı.
Uygulamada, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında idari işlem yapılırken, aranan bir sanık da yakalandı.