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Ürgüp'te Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitesi açıldı

AA

Ürgüp'te Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitesi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) bünyesinde kurulan Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitesi düzenlenen törenle açıldı.

KÜN'ün Ürgüp yerleşkesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KÜN öğretim görevlisi, dil ve konuşma terapisti Namık Yücel Birol, açılışı yapılan ünitenin Türkiye'deki dil ve konuşma terapisi verilen sekizinci birim olduğunu belirterek, "Avrupa'da her 6 bin 266 kişiye bir dil ve konuşma terapisti düşüyor, ülkemizde ise 28 bin 260 kişiye bir terapist düşüyor. Diğer sağlık profesyonellerinin sayısı ihtiyacı karşılamasa da fazla ama bizim sayımız 2 bin 500'lerde. Bu bölümün geleneği üniversiteler bünyesinde ünite ve merkez açılarak devam etmiş. Biz bu geleneği devam ettirdik." dedi.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da işitme problemi, çocukluktan kalma travmalar nedeniyle konuşma güçlüğü çekenlerin geçmişte eğitim sistemi dışına itildiğini, bu insan kaynağının kaybedilmemesi için yürütülen çalışmaların ülke genelinde yaklaşık 10 yıl önce başlatıldığını kaydetti.

Üniversiteleri bünyesindeki yeni ünitenin hayırlı olması temennisinde bulunan Karasar, "Bu üniteyi açarken ortaya konulan vizyonumuz, yaşamının herhangi döneminde dil ve konuşma sorunu olan bireylere bilimsel dayanaklı hizmetler sağlayan, bu hizmetlerle bireylerin yaşam kalitesini artıran, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla topluma katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası nitelikte saygın, yenilikçi bir merkez olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karasar ve diğer katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi.

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