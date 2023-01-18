"Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi

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NEVŞEHİR (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu ekibince hazırlanan, "Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını" adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) sahnelendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngör Dilmen'in yazıp, Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği oyun, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye konuldu.

19. yüzyılda İstanbul'un Aksaray semtinde yaşanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı oyunda, saraydan uzaklaştırılan Mahitab'ın, Aksaray'ın bir sokağına taşınmasıyla başlayan hikaye anlatılıyor.

Oyunun ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin oyuncuları tebrik etti.

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