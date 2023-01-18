Hacıbektaş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimi yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Hacıbektaş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na Canan Yılmaz yeniden seçildi.
Hacıbektaş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet Kooperatifi'ndeki toplantı salonunda yapılan genel kurulda, faaliyet raporu okundu.
Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Yılmaz, yeniden göreve geldi.
Yılmaz, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini, çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.
Genel kurula, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz ile üyeler katıldı.