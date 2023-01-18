Ürgüp'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Morluk neden olur, nasıl geçer?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri yabancı uyruklu şüphelinin üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirdi.

Zanlının ikametinde de arama yapan polis, 78 sentetik uyuşturucu hap, Afgan macunu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 855 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.