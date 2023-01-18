Ürgüp'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri yabancı uyruklu şüphelinin üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirdi.
Zanlının ikametinde de arama yapan polis, 78 sentetik uyuşturucu hap, Afgan macunu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 855 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.