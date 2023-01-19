Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi ziyarete açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi ziyarete açılacak

AA

Nevşehir'de 18'inci yüzyıl eseri Meryem Ana Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi ziyarete açılacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 18'inci yüzyıl eseri Meryem Ana Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak.

1849 yılında inşa edildikten sonra 1924 yılına kadar Osmanlı tebaasındaki Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında ise cezaevi olarak kullanılan kilise, yaklaşık 40 yıl atıl kaldıktan sonra yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce başlatılan çalışmalarda, cezaevine dönüştürüldüğü yıllarda sıva altında kalan freskleri gün yüzüne çıkarılan tarihi kilisenin gelecek haftalarda ziyarete açılması planlanıyor.

Meryem Ana Kilisesi, Grekçe ve Karamanlıca kitabesi, İncil'deki konuların resmedildiği freskleri ve mimari yapısıyla dikkati çekiyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, kilisenin Osmanlı döneminde inşa edilmiş önemli eserlerden olduğunu ifade etti.

Yapının iki ayrı dildeki kitabeleriyle Hristiyanlıkta farklı cemaat gruplarının ortak kullanım alanı olduğunu gösterdiğini dile getiren Savran, şöyle konuştu:

"Burası cezaevi olarak kullanılırken bazı betonarme eklentiler yapılmış. Deformasyon oluşmuş. 1983 yılına kadar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra terk edilmiş. Yaklaşık 3 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Nevşehir Kalesi çevresi ve Kayaşehir'deki tarihi yapılara Meryem Ana Kilisesi'nin de eklenmesiyle burası önemli bir turizm merkezi haline gelecek. Ortodoks inancının önemli merkezlerinden biri olduğu için özellikle Hristiyan ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Merkez ilçemizin turizmini geliştirmede buranın ziyarete açılması önemli bir adım olacak. Burada titiz bir çalışma yapıldı. Temizleme ve açığa çıkarma çalışması yapıldı."

Savran, aslına uygun restorasyon ve konservasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bölge halkı adına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayak merkezlerindeki kar sıkıntısı Kapadokya'da yarıyıl tatilinde beklentileri artırdı
YEREL HABERLER Kayak merkezlerindeki kar sıkıntısı Kapadokya'da ...
(Görüntülü)NEVŞEHİR&#039;DE BELEDİYE GARAJINDA YANGIN; BAŞKAN AKSOY&#039;UN MAKAM ARACI YANDI (EK GÖRÜNTÜ )
YEREL HABERLER (Görüntülü)NEVŞEHİR'DE BELEDİYE GARAJINDA ...
(Görüntülü)NEVŞEHİR&#039;DE BELEDİYE GARAJINDA YANGIN; BAŞKAN AKSOY&#039;UN MAKAM ARACI YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)NEVŞEHİR'DE BELEDİYE GARAJINDA ...
Nevşehir'de belediye garajında yangın; Başkan Aksoy'un makam aracı yandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de belediye garajında yangın; Başkan ...
Garajda çıkan yangında belediye başkanının makam aracı kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Garajda çıkan yangında belediye başkanının makam ...
Ürgüp'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Ürgüp'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Hacıbektaş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Hacıbektaş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet ...
"Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi
YEREL HABERLER "Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını" tiyatro oyunu ...
Ürgüp'te Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitesi açıldı
YEREL HABERLER Ürgüp'te Dil ve Konuşma Terapisi Eğitim, Uygulama ve ...
Gülşehir'de sazlık alanda çıkan yangın zarara yol açtı
YEREL HABERLER Gülşehir'de sazlık alanda çıkan yangın zarara yol ...
Nevşehir'de yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de yasa dışı bahis ve kumar uygulaması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.