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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de gurbetçinin müzede unuttuğu çanta sahibine teslim edildi

AA

Nevşehir'de gurbetçinin müzede unuttuğu çanta sahibine teslim edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir müzede temizlik görevlisi tarafından bulunan, içinde para ile pasaport olan çanta sahibine teslim edildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde görevli Ömer Akan, temizlik yaptığı sırada içerisinde para olan çanta buldu.

Akan ve müze sorumlusu Kamile Serbest'in karakola teslim ettiği çantada yaklaşık 35 bin lira bulunduğu, içindeki pasaporttan da sahibinin gurbetçi Süleyman S. olduğu belirlendi.

Bilgi verilmesinin ardından karakola gelerek çantasını teslim alan gurbetçi, temizlik görevlisi Akan'a teşekkür etti.

Fransa'dan, Nevşehir'de eğitim gören çocuğunu ziyarete gelen Süleyman S'nin, bir miktar para hediye etmek istediği Akan'ın bunu kabul etmediği öğrenildi.

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