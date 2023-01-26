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Nevşehir protokolünden Regaip Kandili mesajı

AA

Nevşehir protokolünden Regaip Kandili mesajı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Belediye Başkanı Mehmet Savran, Regaip Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Açıkgöz mesajında, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların habercisi Regaip Kandili'nin tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diledi.

Üç aylara ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Açıkgöz, "Kandiller, Müslümanlar olarak Hakk'ın rahmetine, bereketine ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Menekşe de tüm Müslümanların kandilini tebrik ederek, üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ise Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç ayların, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimi olduğunu vurgulayarak, "Bizleri, sağlıkla, huzurla bu mübarek günlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Tüm hemşerilerimizin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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