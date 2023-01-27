Kapadokya jeotermal kaynakla sağlık turizminde de ön plana çıkacak

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NEVŞEHİR (AA) - Doğa, tarih ve kültür turizmi alanındaki zenginlikleriyle bilinen Kapadokya, jeotermal kaynaklarıyla sağlık turizminde de ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 2013 yılında tespit edilen termal suyun depolama ve dağıtımının yapılması için inşaatına geçen yıl başlanan tesis tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenen proje kapsamında, 60 derece ısıya sahip termal su Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresinin yürüttüğü çalışmayla kullanıma hazır hale getirildi.

Altyapı çalışmasının ardından köydeki konaklama tesisleri, termal su hizmetinden faydalanmaya başlayacak.

Çalışmaların yürütüldüğü alanda inceleme yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, gazetecilere, peribacaları arasındaki tesislerde sunulacak jeotermal hizmetin turistlerin bölgeyi tercihlerinde yeni bir cazibe noktası olacağını belirtti.

İlk etapta Mustafapaşa köyündeki 10 bin yatak kapasiteli tesislerin yüzde 20'sinin termal sudan faydalanacağını aktaran Duru, şunları kaydetti:

"2 bin 200 metre kuyu derinliği var, 1200 metreden saniyede 13 litre su çekiyoruz. Peribacalarıyla dolu bu alana sağlık turizmini de kazandırmış oluyoruz. 2 milyon liraya yakın harcama yaptık. Bu yıl su dağıtımına başlayacağız. Yakındaki oteller bundan faydalanacak. Isınmada kullanılmayacak. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce yapılan araştırmada cilt sağlığına iyi geldiği, aynı zamanda kemik hastalıkları için de şifa olduğu söylendi. Bazı oteller tanıtımlara başladı. Çok büyük rağbet gördüler. Kapadokya'nın mistik yapısına jeotermal turizmin de kazandırılması çok fazla talep geleceğini şimdiden gösteriyor."

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