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Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

NEVŞEHİR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'mızın cumhurbaşkanı adaylığı önünde anayasamızda da herhangi bir yasamızda da ima yollu dahi bir engel yoktur." dedi.

Bozdağ, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olabileceği yönündeki açıklamasının yer aldığı videoyu izlettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağı yönündeki iddialara değinen Bozdağ, altılı masanın 26 Ocak'ta saatler süren bir toplantı yaptığını ve Meclis karar almadıkça Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının anayasaya aykırı olduğunun dile getirildiğini hatırlattı. Bozdağ, korkunun dağları sardığını belirterek şöyle konuştu:

"YSK'yı suçlamak yetmiyor. 'Tayyip Bey'in adaylığına engel olamazsak bu bizi bir daha ezip geçecek' diyorlar. Anayasamıza göre, çok net bir şekilde Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanı'mızın, cumhurbaşkanı adaylığı önünde anayasamızda da herhangi bir yasamızda da ima yollu dahi bir engel yoktur. Ama 367'yi uyduranlar ve geçmişte Cumhurbaşkanı'mızı milletvekili listesinden sildirmek için jet hızıyla karar aldıran ilkel zihniyet şimdi yine devrede. O zaman Erdoğan'ın ismini sildirmeyi başarmışlardı, 'Şimdi gene yaparız.' diyorlar. Ben de diyorum ki geçti o devirler. Bu memleketin anayasasını, yasalarını, topunuz bir araya gelseniz çiğnetmeyiz. Çiğnemenize de izin vermeyiz. Yiğit olun, cesur olun. Tekiniz yenemeyeceksiniz, şimdi anladınız ki altınız da birlikte yenemeyeceksiniz. O zaman engel olalım diyorsunuz, altınız bir adam etmiyorsanız ne işe yararsınız."

Anayasada, 2017 yılında yapılan değişikliğe göre uygulamaya konulan maddeleri okuyan Bozdağ, "2709 sayılı kanunun 101'inci maddesi, noktası, virgülü, kelimesi, paragrafı, fıkrası, her şeyiyle, başlığıyla beraber tümden değişmiştir. Şimdi içindeki bazı ibarelerin daha önceki maddede yer almış olması bu maddeyi yeni bir madde olmaktan çıkarmaz. Çünkü her şeyi yeniden yazmışız. Biz şimdi her şeyi yeniden yazarken önceki ifadelerden bazılarını oraya koyduğumuzda o eski ifadenin yürürlükte olduğu anlamına gelmez, onu kaldırmışız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ikinci seçimidir"

Bakan Bozdağ, uygulamaya konulan yasaların, birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"İlk Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimi 2018'de birlikte yapıldı. Cumhurbaşkanı'mız da 101'inci maddeye göre o zaman aday oldu ve 24 Haziran 2018'de Türkiye'nin ilk başkanı seçildi. Adı cumhurbaşkanı olsa da işin özü başkandır. 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim ise Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ikinci seçimidir. Ayrıca şunu da ifade etmekte fayda var. Önceki cumhurbaşkanları sembolikti, yürütmenin sorumsuz kanadıydı. Şu anda cumhurbaşkanı yürütme organıdır, devletin başıdır. Yürütme yetki ve göreviyle donatılmıştır, yaptığı her işten hukuken ve cezaen tam sorumludur. Dolayısıyla eski seçilenle bu da aynı değil. 101'inci maddeyi değiştirmesek dahi cumhurbaşkanının hukuki statüsü hükümet sistemi değişikliği nedeniyle de bizim seçtiğimizin adı cumhurbaşkanı olsa dahi önceki cumhurbaşkanı değil. Biz bugün yürütme organını seçiyoruz."

(Sürecek)

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