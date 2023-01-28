Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

AA

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

NEVŞEHİR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yaptıklarımız bugün de yarın da yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden bilirsiniz ki bugün yaşanan bu sıkıntıları en hızlı şekilde aşacak kadro yine biziz." dedi.

Bozdağ, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda önemli değişimler yaşadığını, TOKİ konutları, hızlı tren ve bölünmüş yol ağları, otobanlar, şehir hastaneleri, hava limanları, üniversitelerle ülke genelinde her alanda atılımlar yapıldığını belirtti.

İktidarın, yaşanan sıkıntıları berekete dönüştürecek iradeye sahip olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"2008'de dünya finans krizi döneminde Türkiye dimdik yoluna yürüdü. Gezi hadiselerinde, darbe teşebbüsü sonrasında, ekonomimize ABD'nin başlattığı 2018 sonrası saldırılarda, pandemi sürecinde, Ukrayna-Rusya Savaşı süreci gibi bütün bu dönemlerin içerisinden ülkemizi basiretli ve dirayetli bir yönetimle sağlıkla geçirmeyi başardık. Zaman zaman yolda giderken sıkıntılar olabilir. Denizde gemi giderken rüzgar olur, kasırga olur ama biz bakacağız, gemi sağlam, kaptan yerinde mi yerinde Tayyip Bey, tayfası yanında mı, yanında, işi biliyor mu, biliyor. Bu kaptan, bu gemiyi defalarca benzer tufan, kasırga, rüzgar karşısında sağlıkla, selametle, sahile ulaştırdı. Yaptıklarımız bugün de yarın da yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden bilirsiniz ki bugün yaşanan bu sıkıntıları en hızlı şekilde aşacak kadro yine biziz. Nitekim hazirandan bu yana geliştirdiğimiz tedbirlerle hatta 2021 yılı Aralık ayından bu yana aldığımız kararlar, attığımız adımlarla artan enflasyonu dizginlemeyi ve vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi başardık. İnşallah daha yeni adımları da beraber atacak Türkiye'yi seçimden sonraki süreçte bütün yaşanan sıkıntıları daha hızla geçirecek bir döneme beraber sokacağız. Sorunları çözdük, yine çözecek biziz. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar."

Altılı masanın Türkiye'yi koalisyon dönemlerine geri götürmeyi istediğini ifade eden Bozdağ, masada bulunanların kendilerince bizzat yönetilebilecek kukla bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olduklarını iddia etti.

Bakan Bozdağ, altılı masadaki parti liderlerinin, daha bugünden kriz, kaos ve istikrarsızlık vadettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Liderlerin miras paylaşır gibi bürokrat paylaşması, bakanlık paylaşması, ihale paylaşmasıyla bu memleketin başına geçmişte gelmedik kalmadı. Cumhurbaşkanı adayları, milletin huzuruna çıkıp, bir vaatte bulunacak. Vatandaş, 'sen bu vaatte bulundun ama arkanda oturanların rızasını aldın mı?' diye soracak. Ne diyecek adamcağız, çıkıp diyecek mi ki 'bana oy verin, arkamdakilere danışarak, ortak akılla size bu dediklerimi yapmaya çalışacağım.' 'Veya onlardan izni daha iyi mi koparırım' diyecek. Nasıl olacak, iradesi yok, kudreti yok. Kendi hüküm ve karar veremiyor. Böyle birisi ülkeyi yönetebilir mi, bırakın ülkeyi, aile yönetebilir mi, bakkal yönetebilir mi? Ama şimdi bunlar yönetilmezliği Türkiye'ye ideal bir yönetim olarak takdim ediyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi iradeli, kudretli, basiretli bir lidere alışmış Türk halkı, kukla biriyle onu asla değiştirmez. O kukla adaya, kuklacılık yapan kuklacılarına kadar hepsini Allah'ın izniyle sandığa bir kez daha gömeceklerdir. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Bizim de şüphemiz yoktur."

Öte yandan Bozdağ, Nevşehir'deki programları kapsamında Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Adliyesini de ziyaret etti.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma ...
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma ...
Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ: İftira eden cezasını göze alsın
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de konuştu: (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de konuştu: (2)
(Görüntülü)BAKAN BOZDAĞ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA GÜNÜ PROGRAMINDA KONUŞTU -TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN BOZDAĞ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA GÜNÜ ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de konuştu: (1)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir'de konuştu: (1)
Adalet Bakanı Bozdağ: "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil."
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ: "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil ...
ANADOLU MOZAİĞİ - Definecilerin ortaya çıkardığı mozaikler Kapadokya'nın sanat tarihine ışık tutuyor
YEREL HABERLER ANADOLU MOZAİĞİ - Definecilerin ortaya çıkardığı ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 ...
(Görüntülü)NEVŞEHİR&#039;DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MÜNİBÜS DEVRİLDİ 1 ÖLÜ 13 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)NEVŞEHİR'DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MÜNİBÜS ...
Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, ...
Kapadokya jeotermal kaynakla sağlık turizminde de ön plana çıkacak
YEREL HABERLER Kapadokya jeotermal kaynakla sağlık turizminde de ön ...
Nevşehir protokolünden Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Nevşehir protokolünden Regaip Kandili mesajı
Yarıyıl tatilinde ailelerin gözdesi Kapadokya oldu
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilinde ailelerin gözdesi Kapadokya oldu
Nevşehir'de gurbetçinin müzede unuttuğu çanta sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Nevşehir'de gurbetçinin müzede unuttuğu çanta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.