Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

NEVŞEHİR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yaptıklarımız bugün de yarın da yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden bilirsiniz ki bugün yaşanan bu sıkıntıları en hızlı şekilde aşacak kadro yine biziz." dedi.

Bozdağ, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda önemli değişimler yaşadığını, TOKİ konutları, hızlı tren ve bölünmüş yol ağları, otobanlar, şehir hastaneleri, hava limanları, üniversitelerle ülke genelinde her alanda atılımlar yapıldığını belirtti.

İktidarın, yaşanan sıkıntıları berekete dönüştürecek iradeye sahip olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"2008'de dünya finans krizi döneminde Türkiye dimdik yoluna yürüdü. Gezi hadiselerinde, darbe teşebbüsü sonrasında, ekonomimize ABD'nin başlattığı 2018 sonrası saldırılarda, pandemi sürecinde, Ukrayna-Rusya Savaşı süreci gibi bütün bu dönemlerin içerisinden ülkemizi basiretli ve dirayetli bir yönetimle sağlıkla geçirmeyi başardık. Zaman zaman yolda giderken sıkıntılar olabilir. Denizde gemi giderken rüzgar olur, kasırga olur ama biz bakacağız, gemi sağlam, kaptan yerinde mi yerinde Tayyip Bey, tayfası yanında mı, yanında, işi biliyor mu, biliyor. Bu kaptan, bu gemiyi defalarca benzer tufan, kasırga, rüzgar karşısında sağlıkla, selametle, sahile ulaştırdı. Yaptıklarımız bugün de yarın da yapacaklarımızın teminatıdır. O yüzden bilirsiniz ki bugün yaşanan bu sıkıntıları en hızlı şekilde aşacak kadro yine biziz. Nitekim hazirandan bu yana geliştirdiğimiz tedbirlerle hatta 2021 yılı Aralık ayından bu yana aldığımız kararlar, attığımız adımlarla artan enflasyonu dizginlemeyi ve vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi başardık. İnşallah daha yeni adımları da beraber atacak Türkiye'yi seçimden sonraki süreçte bütün yaşanan sıkıntıları daha hızla geçirecek bir döneme beraber sokacağız. Sorunları çözdük, yine çözecek biziz. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar."

Altılı masanın Türkiye'yi koalisyon dönemlerine geri götürmeyi istediğini ifade eden Bozdağ, masada bulunanların kendilerince bizzat yönetilebilecek kukla bir cumhurbaşkanı adayı arayışında olduklarını iddia etti.

Bakan Bozdağ, altılı masadaki parti liderlerinin, daha bugünden kriz, kaos ve istikrarsızlık vadettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Liderlerin miras paylaşır gibi bürokrat paylaşması, bakanlık paylaşması, ihale paylaşmasıyla bu memleketin başına geçmişte gelmedik kalmadı. Cumhurbaşkanı adayları, milletin huzuruna çıkıp, bir vaatte bulunacak. Vatandaş, 'sen bu vaatte bulundun ama arkanda oturanların rızasını aldın mı?' diye soracak. Ne diyecek adamcağız, çıkıp diyecek mi ki 'bana oy verin, arkamdakilere danışarak, ortak akılla size bu dediklerimi yapmaya çalışacağım.' 'Veya onlardan izni daha iyi mi koparırım' diyecek. Nasıl olacak, iradesi yok, kudreti yok. Kendi hüküm ve karar veremiyor. Böyle birisi ülkeyi yönetebilir mi, bırakın ülkeyi, aile yönetebilir mi, bakkal yönetebilir mi? Ama şimdi bunlar yönetilmezliği Türkiye'ye ideal bir yönetim olarak takdim ediyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi iradeli, kudretli, basiretli bir lidere alışmış Türk halkı, kukla biriyle onu asla değiştirmez. O kukla adaya, kuklacılık yapan kuklacılarına kadar hepsini Allah'ın izniyle sandığa bir kez daha gömeceklerdir. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Bizim de şüphemiz yoktur."

Öte yandan Bozdağ, Nevşehir'deki programları kapsamında Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Adliyesini de ziyaret etti.

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