Nevşehir'deki kazada 2 kişi yaralandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.



Nevşehir-Sulusaray Karayolu'nda U dönüşü yapmaya çalıştığı belirtilen E.E. idaresindeki 35 AJ 2472 plakalı otomobile, arkadan gelen U.A'nın kullandığı 50 ABE 504 otomobil çarptı. Kazada sürücüler yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak devrilen otomobilin sürücüsü U.A. aracın içinde sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan U.A. ve diğer sürücü E.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yolun tek şeridi kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanırken, güvenlik önlemi alan jandarma, trafiği kontrollü olarak sağladı.

Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.













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