Paraguay heyeti Kapadokya'da turistik merkezleri gezdi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Paraguay-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Derlis Maidana ve Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, beraberlerindeki heyetle Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti.



TBMM Paraguay Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin de eşlik ettiği heyet, Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ile Avanos ilçesindeki çeşitli alanları gezdi.

Menekşe, konuklara, bölgenin tarihi ve doğal kaya oluşumlarıyla ilgili bilgi aktardı.

Maidana, gazetecilere, geçen yıl temmuz ayında Türkiye heyetini ülkelerinde ağırladıklarını, davet üzerine kültürel ve tarihi konularda bilgi edinmek üzere kendilerinin de Kapadokya'ya geldiğini anlattı.

Medeniyetin beşiği bir bölgede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Maidana, "Beşeri sermayeyi güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam etmeliyiz. İki ülke arasında daha fazla entegrasyon sağlamak istiyoruz." dedi.

Menekşe ise Türkiye ile Paraguay arasında ekonomi, ticari, tarım ve turizm alanında çeşitli ortak çalışmalar yapıldığını ve iş hacminin artırılması için çalışıldığını kaydetti.

Bu tür ziyaretlerin Kapadokya'nın tanıtımı açısından önemli olduğunu dile getiren Menekşe, şunları söyledi:



"Sadece Paraguay değil, bütün Latin Amerika ülkelerini bölgemize taşıyıp turizm açısından katma değer oluşturmaları açısından güzel faaliyetler yapabileceğimizi düşünüyorum. Turizmin yanı sıra diğer alanlarda da güzel mesafeler kat ediyoruz."

Heyet, Nevşehir Valiliğini de ziyaret ederek, Vali İnci Sezer Becel ile görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.