Kapadokya'da rüzgar nedeniyle 4 gündür balon turları yapılamıyor

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NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerden sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.

Sıcak hava balon turları, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden seyretmeye olanak sunduğu için yerli ve yabancı turistlerce tercih ediliyor.



Kapadokya'da, geçen yıl 662 bin 443 kişinin katıldığı balon turları, hava şartlarının uygunluğuna göre yılda ortalama 300 gün düzenlenebiliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Nevşehir Koordinatörlüğünce günlük hava durumu değerlendirmelerinin ardından verilen izinle gerçekleştiriliyor.

Turlar, zaman zaman kuvvetlenen rüzgar nedeniyle 28 Ocak'tan beri yapılamıyor.



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