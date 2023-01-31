MHP Nevşehir İl Başkanı Doğu, gazetecilerle bir araya geldi

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NEVŞEHİR (AA) - MHP Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek seçimde Nevşehir'de üç milletvekilinin de Cumhur İttifakı'ndan seçileceğine inandığını söyledi.

Doğu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Seçim atmosferine girilmesiyle çalışmalara hız verdiklerini kaydeden Doğu, il merkezi, ilçe, belde ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini aktardı.

Vatandaşların Cumhur İttifakı'na gösterdiği teveccühten memnuniyet duyduklarını ifade eden Doğu, "Ziyaretlerimizde halkımızın taleplerini dinliyoruz. Cumhur İttifakı'na gösterilen ilgi ve alakaya şahitlik ediyoruz. Halkımız, koalisyonların geçmişte Türkiye'ye neler yaşattığının, ne zararlara yol açtığının farkında. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Nevşehir'in üç milletvekilinin de Cumhur İttifakı'ndan seçileceğine inanıyoruz." dedi.







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