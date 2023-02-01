Turistler karla kaplanan Kapadokya'da gezdi

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NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'ya gelen turistler, karla kaplı bölgeyi gezerek fotoğraf çekti.

Peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, şapel ve manastırları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ile yılın her mevsimi konuklarına farklı manzara sunan Kapadokya'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösterdi.

Ürgüp ilçesi ile Uçhisar ve Göreme beldelerinde gezinti yapan turistler, fotoğraf çektirdi.

Yerli turistlerden Halit Özden, AA muhabirine, Sivas'tan gezmek için geldiği Kapadokya'da karla karşılaşmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Yaz mevsiminde de gelmiştik ama kışın nasıl diye merak ediyordum. Bu güzel manzaranın görülmesini tavsiye ederim." dedi.

Hüseyin Kaya, yaşanan kuraklığın son bulmasını dileyerek, "Kapadokya'ya daha önce birkaç kez gelmiştim. Burada, kış manzarası daha güzel, daha iyi görünüyor. Bu sene kış Anadolu'ya geç geldi, kar yağışlarının sürmesini isterim." diye konuştu.

Ailesi ile yarıyıl tatili dolayısıyla bölgede bulunan Ada Ceylin de kar yağışının ardından peribacalarının bulunduğu alanda oluşan manzaraya hayran kaldığını ifade etti.

Peribacalarını fotoğrafladığını anlatan Ceylin, "Kapadokya, kar yağmasıyla çok güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf çekmek için çok uygun. Hem geziyor hem de fotoğraf çekiyorum." dedi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede kar yağışının aralıklarla hafta başına kadar süreceği tahmin ediliyor.

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