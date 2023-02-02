Nevşehir'de kar yağışı etkili oldu

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla oluşan buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İl genelinde dün sabah başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 3 santimetre, yüksekler 7 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte, yollarda oluşan buzlanma çeşitli noktalarda maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücülere vatandaşlar araçları iterek yardım etti.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan, Göreme beldesinde, bölgeyi ziyaret eden turistlere yönelik düzenlenen ve 28 Ocak'tan beri olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamayan balon turları bugün de gerçekleştirilemedi.

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