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Masa tenisinden haltere yönelen milli sporcu Yaşar Karaca, olimpiyat madalyası hedefliyor:

AA

Masa tenisinden haltere yönelen milli sporcu Yaşar Karaca, olimpiyat madalyası hedefliyor:

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de ortaokulda haltere yönlenen 18 yaşındaki milli sporcu Yaşar Karaca, 5 yılda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Okulunun masa tenisi takımındayken seçmelerine katılarak 2015'te haltere yönelen Karaca, 2017'de Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Yıllar içinde katıldığı şampiyonalarda çeşitli dereceler elde eden Karaca, geçen yıl Meksika'da düzenlenen IWF Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda ikincilik, Polonya’daki EWF Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda ise silkmede kendi kategorisinde Avrupa rekortmenliğini elde edip altın madalya ile döndü.

25-29 Ocak 2023'te Türkiye Ferdi Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası’nda genç erkekler 73 kiloda Türkiye şampiyonluğunu elde ederek başarısını taçlandıran Karaca, sıkı çalışma temposunu sürdürerek 2028 yılındaki olimpiyatlardan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Karaca, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda milli takım antrenörü Burak Erdoğan ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halteri ilk denediğinde bu sporun yeteneklerini daha iyi yansıtacağına inandığını, yaklaşık 7 yıldır da vazgeçmeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Küçük yaşlardan beri sporda ismini duyuran biri olmayı hayal ettiğini anlatan Karaca, "Küçüklüğümden beri Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Taner Sağır gibi olup Türk bayrağını en güzel şekilde temsil etmeyi istiyordum. İlk madalyamı alınca daha çok hırslandım ve şehrimi, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime dair kedime söz verdim. Bu yıl gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonası var. Hem şampiyon olup hem de tekrar Avrupa rekoru kırmak istiyorum. 2024 yılındaki olimpiyatlara katılmak istiyorum ama asıl hedefim 2028'deki olimpiyatlarda ülkeme altın madalya kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Karaca, bu dalda başarı sağlayacağına olan inancının ilk günden beri devam ettiğini, hayallerine birer birer ulaştığını aktararak, başarının anahtarının "fedakarlık" olduğunu kaydetti.


- "Bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundayız"

Arkadaşları gibi gezip dinlenemediğini ancak durumundan memnun olduğunu dile getiren Karaca, şunları söyledi:

"Sosyal faaliyetlerim olmuyor. Buraya gelip sürekli mücadele vermek zorundayız. Bir şeyler başardık demek için gecemizi gündüzümüze katmamız gerekiyor. Antrenörümün verdiği program dahilinde günde ortalama 4 saat çalışıyoruz. Naim Süleymanoğlu bir efsaneydi. Benim de adım neden duyulmasın. Onun izinden giderek ben de Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda birçok madalya kazanıp rekorlar kırmak istiyorum. Spora küçük yaşta başlamanın avantajları çok büyük. Ama bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundayız. Mesela arkadaşlarınla top oynamaya, gezmeye gitmeyeceksin, antrenman yapacaksın ki başarı elde edebilesin."

Antrenör Burak Erdoğan ise sporcusunun çalışma azminin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarıların Karaca'nın gelecekte daha iyi yerlere geleceğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Antrenmanlarda bir gün bile dediğimizden çıkmadı. O şekilde zaten başarıya ulaştı. Girdiği kategorilerde en yakın rakibini 20-30 kilo ile geçiyor. Bu sene gençler kategorisine geçiş yaptık. En büyük hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi ve Nevşehir'i en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz. Olimpiyat hayalimiz var. Nevşehir'e neden bir olimpiyat madalyası gelmesin, bunun hevesi ve azmindeyiz." diye konuştu.

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