Ürgüp'ün Ayvalı köyünde "Köy Yaşam Merkezi" açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyündeki "Köy Yaşam Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Köyde tadilattan geçirilen atıl okul binasındaki merkezin açılışı için tören düzenlendi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'de sayısı artırılan merkezlerin eğitim alanına katkı sunacak yeni mekanlar olduğunu belirterek, "Köylerimizde kullanılmayan eski okullar yeniden eğitime kazandırılıyor. Böylelikle bu binalar hayat boyunca öğrenmenin yeniden merkezi haline geliyor." dedi.
Merkezin açılış kurdelesi Vali Becel, Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner ve İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat tarafından kesildi.
Vali Becel, merkez bünyesinde açılan aşçılık ile okuma-yazma kurslarını ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.