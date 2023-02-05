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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da ocak ayındaki ziyaretçi sayısında rekora ulaşıldı

AA

Kapadokya'da ocak ayındaki ziyaretçi sayısında rekora ulaşıldı

NEVŞEHİR (AA) - Tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, bu yılın ocak ayında 174 bin 222 kişi ziyaret etti.

Geçen yıl, ziyaretçi sayısı bakımından tüm zamanların rekoruna ulaşılan Kapadokya'da, 2023'ün ilk ayında da önceki yılların aynı dönemine göre yeni bir rekor elde edildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini yılın ilk ayında 174 bin 222 turist gezdi.

Bölgede en çok ziyaret, 49 bin 467 kişi ile Zelve Ören Yeri'ne gerçekleşirken ikinci sıradaki Göreme Açık Hava Müzesi'ni 48 bin 287, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 27 bin 113 ziyaretçi gezdi.

Ocak ayları baz alındığında b​​​​ölgedeki müze ve ören yerlerini, 2019'da 123 bin 244, 2020'de 159 bin 245, 2021'de 42 bin 560, geçen yıl ise 88 bin 677 turist ziyaret etmişti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, 2023'ün, bölgeyi ziyaret eden turist sayısı bakımından yeni bir rekor yılı olacağını umduklarını belirterek, "Kapadokya'nın bilinirliği her geçen gün artıyor. 2022 yılının son aylarında 2023'ün iyi bir yıl olacağını öngörüyorduk. Ocak ayı bu öngörünün gerçekçi olduğunu ortaya çıkardı. Rakamlar geçen yıla kıyasla iki kat arttı. İnşallah her ay yeni bir rekor gelir." dedi.

- Yerli ve yabancı konuklar Kapadokya'ya ilgi gösteriyor

Müze ve ören yerlerini gezen turistlerden Endonezyalı Asman Dau, Kapadokya'nın başka yerde karşılaşmadığı ilginç bir doğaya sahip olduğunu belirterek, "Burası çok muhteşem bir yer. Çevremizdeki tarihi yapılar hayret uyandırıcı görünüme sahip. Ülkeme döndüğümde burada çektiğim fotoğrafları dostlarıma göstereceğim." dedi.

Aynı ülkenin vatandaşı Muda Yadav ise kayadan oyma tarihi kiliselerde İncil'de geçen konuların resmedildiği fresklerden etkilendiğini anlatarak, bölgede uzun yıllara rağmen korunan kalıntıları incelediğini kaydetti.

Taha Berk Ceylan da Mersin'den arkadaşlarıyla turistik merkezleri gezdiklerini ifade ederek, "İlk defa geldim. Fotoğraflarını görmüştüm ama burada olmak gerçekten çok güzel bir his. Herkesin gelip buraları görmesini isterim." diye konuştu.

Göreme beldesi turizmcilerinden Sami Daşdeler de Kovid-19 salgını yasaklarının sona ermesi nedeniyle 2022 yılında bölgede ağırlanan turist sayısında rekor elde edildiğini, 2023'ün ilk günlerinden itibaren daha da artan hareketliliğin sevindirici olduğunu dile getirdi.

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