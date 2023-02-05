Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber salı günü de devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava koşulları sebebi ile meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararı ile 6 Şubat'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak." denildi.

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