Nevşehir Belediyesi 2 araç ve 9 personelini deprem bölgesine gönderdi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından tam donanımlı 2 arama kurtarma ve ilk müdahale aracı ile 9 personelini bölgeye gönderdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yazılı açıklamasında, depremde can kaybı olduğunu derin üzüntü ile öğrendiklerini belirtti.

Savran, depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında görev almak üzere Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 1 ilk müdahale aracı, 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 9 personelin yola çıktığını aktardı.

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