Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Kırıkkale'de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Kırıkkale'de, Kahramanmaraş'taki depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Nevşehir Valiliğince başlatılan kampanyada toplanan malzemeler, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda toplanıyor.

Öte yandan, kentten 34 ekip, 205 personel, 4 ambulans, 1500 kişilik mobil aşevi, 2 kurtarıcı, 4 UMKE ve 11 itfaiye kurtarma aracı bölgeye gönderildi.

- Kırşehir

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.​​​​​​​

Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, kullanılmamış kışlık kıyafet, iç giyim ve bot, su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, taşınabilir şarj aleti, kuru gıda, konserve ve bisküvi yardımlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ya da Aşıkpaşa Spor Salonu'na teslim edebilecekleri aktarıldı.

Kırşehir Gençlik Merkezince başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler de gençlik liderleri ile gönüllü gençler tarafından paketleniyor.

Cacabey Gençlik Merkezi Müdürü Metin Aksoyak, afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek için deprem anından itibaren gönüllü gençlerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca, Kırşehir'den deprem bölgesine 40 araç ve 134 personel gönderildi.

- Kayseri

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde vatandaşlar tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan battaniye ve ihtiyaç malzemeleri de deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Valilik ve Belediye de deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, hijyen seti, kıyafet, uyku tulumu, bebek maması, telefon şarj cihazı, bot, mont, bere, atkı ve eldiven gibi malzemelerin Hüseyin Kahya Parkı'nda bulunan stant ve eski Milli Eğitim Müdürlüğü binasına teslim edebileceği belirtildi.

Öte yandan, Kırıkkale Belediyesince gün içerisinde toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 2 tırın deprem bölgesine hareket edeceği öğrenildi.

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