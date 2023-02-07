Kapadokya Havalimanı'ndan havalanan 17 askeri helikopter deprem bölgesine hareket etti

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NEVŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek vermek için tahsis edilen 17 askeri helikopter, Kapadokya Havalimanı'ndan havalandı.

Deprem bölgesindeki tahliye ve sevkiyat çalışmalarına destek verecek olan 17 helikopter, ülke genelinden farklı birliklerden kalkış yaparak Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'na geldi.

Kapadokya Havalimanı'nda oluşturulan geçici koordinasyon merkezince farklı illerde görevlendirilen personel ve helikopterler, deprem bölgesine hareket etti.

Öte yandan, Nevşehir Valiliğince çalışmalara destek vermesi amacıyla inşaat aletlerini kullanabilen gönüllülerin bölgeye sek edilebileceği duyuruldu.

Valiliğe başvuran, yanlarına el aletleri ve jeneratör alan yaklaşık 300 gönüllü, İl Özel İdaresince tahsis edilen minibüs ve otobüslerle Kahramanmaraş ve Hatay'a sevk edildi.

- "Evimdeki hiltiyi alıp geldim, şimdi de yola çıkıyoruz"

Gönüllülerden Beytullah Topaktaş gazetecilere, tüm halkın yaşanan afetin ardından tek yürek olduğunu belirterek, "Herkes elinden ne geliyorsa onu yapmakla mükellef diye düşünüyorum. Ben de evimdeki 'hilti'yi (matkap) alıp geldim, şimdi de yola çıkıyoruz." dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru da sabah saatlerindeki duyurunun ardından çeşitli malzemelerle toplanma alanına gelen yaklaşık 300 kişinin farklı illere gönderildiğini söyledi.

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