"Asrın felaketi"nde yaralanan ve Nevşehir'de tedavi gören 378 depremzededen 289'u taburcu edildi

NEVŞEHİR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan 378 kişiden 289'u, Nevşehir Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kendi imkanlarıyla kurtulan ve görevlilerce kurtarılan yaralılardan bazıları, Nevşehir Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Tedavisi süren depremzedelerden 11 yaşındaki Ömer Nedim Aslan, AA muhabirine, depreme Hatay'da yakalandıklarını anlatarak, "Babam geldi bizi uyandırdı, ceketlerimizi alıp çıkana kadar duvar üzerimize düştü. 6 saat elimi kıpırdatamadım. Dayımlar geldi, bizi kurtardı." dedi.

Yaralı Göksel Aslan da depreme uykuda yakalandıklarını belirterek, "Dışarı çıkmaya çalıştık ama yetişemedik. Bütün ailem enkazın altında kaldı. Eşimle kızımı kaybettim. Annem, babam ve bir kızım sağ çok şükür. Akrabalarım geldi, onların sayesinde çıktım. Şu an iyiyiz çok şükür." diye konuştu.

Deprem anında iki çocuğuyla Hatay'daki evlerinde bulunduğunu belirten Meryem Başkara İçer de yaşadıklarını şöyle anlattı:

"9 katlı binanın 4'üncü katında oturuyordum. Sarsıntı başlayınca bir araya geldik. Küçük oğlumun yanına geldik ve üzerine abandık. Yatağı savuruyordu. Sakin olmaya çalışıyorduk ama hayatımda böyle korkunç bir şey yaşamadım. Her şey üzerimize düşmeye başladı. Gözümü açtığımda kocaman bir kanepenin üzerimizde olduğunu gördük. İlk önce kızımı, sonra oğlumu çıkardılar. Benim bacağım kırılmış, farkında değildim. Çıktıktan sonra binaya baktım, o kadar korkunç bir şey ki, bütün anılarımız, her şeyimiz gitti."

Kendileriyle çok yakından ilgilenildiğini vurgulayan İçer, "Buraya geldikten sonra sağ olsunlar Nevşehir halkı, hastane çalışanları, doktorlar çok iyi davranıyor. Geceliklerimizle geldik. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Hala soruyorlar bir ihtiyacınız var mı diye. Allah razı olsun hepsinden." ifadelerini kullandı.

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