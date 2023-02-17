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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'daki turistik işletmeler depremzedeleri misafir ediyor

AA

Kapadokya'daki turistik işletmeler depremzedeleri misafir ediyor

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesindeki turistik otel ve işletmeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları ücretsiz ağırlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çeşitli illerden Nevşehir'e gelen depremzedelere, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtları, öğretmenevleri gibi misafirhanelerin yanı sıra Kapadokya'daki otellerde konaklama imkanı sunuluyor.

Ürgüp ve Avanos ilçesi ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerindeki çok sayıda otel, kapılarını deprem bölgesinden gelenlere açtı.

Üç öğün yemek ikram edilen tesislerde, kendilerine tahsis edilen odalarda kalan depremzede ailelerin çocukları için ise çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bölgedeki bir otelin işletmecisi Batuhan Yıldırım, AA muhabirine, faaliyette olanların yanı sıra kış sezonu nedeniyle kapalı bulunan otellerde vakit kaybedilmeden hazırlıklar yapılarak depremden etkilenenlere sıcak yuva imkanı sunulduğunu söyledi.

Otellerde çocuklar için eğlenceler tertip ettiklerini belirten Yıldırım, "Günlerdir misafirlerimizi ağırlamaktayız. Evlerini, ailelerini kaybeden çocuklarımız var. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Gıda ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Psikologlarla görüşüp oteldeki çocukları eğlendirmek için oyunlar oynuyoruz. Doğum günlerini kutluyoruz. Birinin doğum günü olsa da hepsine hediye dağıtarak acılarını hafifletmeye çalışıyoruz." dedi.

- Otel çalışanlarının izni iptal edildi

Bir otelin müdürü Hakkı Çelebi de depremin ardından devlet ve milletin el ele vererek mağduriyet yaşayan vatandaşlara el uzattığını, firmalarının da bu iyilik seferberliğinde yer aldığını ifade etti.

Firmalarının bünyesindeki 9 otel ve restoranda 24 saat depremzedelere ücretsiz hizmet sunduklarını aktaran Çelebi, şöyle konuştu:

"Depremin ilk gününden itibaren misafirlerimize kapılarımız açmış durumdayız. Tüm depremzedeleri yakın akrabamız veya aile dostumuz gibi görüp, en iyi şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Yatak kapasitemiz 75 kişi ama hiçbir misafirimizi dışarıda bırakmamak için ek yataklarla kontenjanımızı 126 kişiye kadar çıkardık. Tüm personelimiz yorulmadan çalışıyor. Çalışanlarımızın haftalık ve yıllık izinlerini iptal ettik. Buradaki insanlarımıza yardımcı olmaya özen gösteriyoruz."

- Depremzedeler Nevşehir'deki misafirperverlikten mutlu

Bölgedeki otellerde misafir edilenlerden Zeynep Büyüköz ise Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Kocadere köyünden geldiklerini belirterek, kendilerine imkan sunan turizmcilere teşekkür etti.

Yaşadıkları binada ağır hasar olduğunu anlatan Büyüköz, "Köyümüzde can kayıpları oldu. Yakınlarımızı, komşularımızı, teyzemi ve eşini kaybettik. Yıkılmayan binalar da ağır hasarlı. Depremde tek devlet, tek millet olduk. Türkiye iyi insanlarla dolu, onların iyiliği sayesinde ayaktayız." diye konuştu.

Şerif Büyüköz de sürecin birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu içinde sürdüğünü, milletçe kenetlenmenin bu sorunun daha kolay atlatılmasını sağlayacağına inandığını kaydetti.

Konakladıkları otelin yetkililerince sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaşan çocuklardan Egemen Şabaoğlu da Hatay'dan ailesi ile geldiği Kapadokya'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

- Depremzedelere turistler de yardımcı olmaya çalışıyor

ABD'li turist Gladys Fernandez ise çok sevdiği Kapadokya’yı sık sık ziyaret ettiğini, deprem haberini öğrendikten sonra da bilet alarak uçakla bölgeye geldiğini ifade etti.

Depremzede çocukların yarasını sarmak, onları mutlu edebilmek için otelleri gezip hediye dağıttığını dile getiren Fernandez, "Depremde zarar görenlerle birlikte olmak, onların acılarını bir nebze dindirebilmek için çalışıyorum. Bütün ülkelerin burada yaşanan sorunun giderilmesi için çaba göstermesinden mutluluk duyuyorum. Birlik içinde bu acıların ortadan kalkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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